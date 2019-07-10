Мужчина поверил медицинским советам из интернета и оказался при смерти

Студент медицинского университета Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал, что чуть не погиб после того, как последовал совету из интернета использовать соду для лечения лейкемии. В интервью The Australian он отметил, что теперь намерен вести блог об опасностях альтернативной медицины.

Аутар, проживающий в Мурбанке, пригороде австралийского Сиднея, узнал о том, что болен, в 17 лет. Врачи оценивали его шансы выжить как 1 к 10. Однако лечение Аутара оказалось эффективным, он достиг ремиссии.

Студент пояснил, что до этого пробовал слушать советы блогеров, которые являлись поклонниками альтернативной медицины. Желающий исцелиться Аутар следовал некоторым из них. Ему в том числе предлагали «супер витамины» и соду для лечения.

В настоящее время он выступает за то, чтобы блогеров в соцсетях, таких как Facebook, Instagram и YouTube, обязали быть ответственными за рассказы о достоинствах их препаратов или методик. «Нельзя продавать телевизоры или холодильники на основе ложных утверждений, но почему-то является нормой играть с жизнями людей», — отметил он.

По словам Аутара, в век соцсетей регулярно можно видеть публикации с ложными советами по лечению или улучшению здоровья. Издание привело в пример историю блогершы Белль Гибсон (Belle Gibson), которую оштрафовали на 410 тысяч австралийских долларов (более 18 миллионов рублей).

Девушку признали виновной в распространении ложного лечения рака мозга. Она уверяла, что методика помогла ей исцелиться, хотя на самом деле у нее не было этого заболевания.

Ранее блогерша Лола Фэйт удивила зрителей своего стрима, показав в прямом эфире, как у нее выпадают волосы.

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