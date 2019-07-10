Критиковавшая власть ведущая-трансгендер была убита после угроз в свой адрес

Ведущая-трансгендер Сантьяго Карваджаль (Santiago Carvajal) была убита в Гондурасе. Об этом пишет Pink News.

Карваджаль была застрелена, когда направлялась на местный телеканал в городе Пуэрто-Кортес. По словам очевидцев, группа людей выпустила в ведущую несколько пуль.

Женщину сначала отвезли в местную больницу, но затем перевезли в один из крупнейших медицинских центров страны. Там врачи сделали ведущей операцию, однако спасти ее не удалось. Карваджаль скончалась в субботу, 6 июля.

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Спустя два дня ее родственники выпустили видео, в котором потребовали справедливости. Друзья Карваджаль заявили, что женщине угрожали за день до убийства. Полиция начала расследование дела.

До своей гибели женщина вела на ТВ шоу под названием La Galaxia de Santi, в котором критиковала власть. Кроме того, Карваджаль часто рассказывала о том, что происходит в местном ЛГБТ-сообществе.

С 2001 года в Гондурасе было убито 78 журналистов, включая Карваджаль. По данным национальной комиссии по правам человека в стране, в 92 процентах случаев виновные так и не были наказаны.

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