Россиянина посадили за убийство журналиста кирпичом

В Нижнем Новгороде суд приговорил к 9,5 годам колонии местного жителя, обвиняемого в убийстве журналиста. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как сообщает РИА Новости, преступление было совершено летом прошлого года. Сотрудник ВГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов был знаком с подсудимым Дмитрием Панкратовым, следствие не посчитало убийство связанным с профессиональной деятельностью журналиста.

Подсудимый Панкратов признался, что расправился с Суворовым, потому что боялся, что тот расскажет сотрудникам ФСБ о его антиправительственных взглядах. По словам подсудимого, в разговоре с журналистом он раскритиковал существующую власть, и Суворов посоветовал ему больше не делать этого. Тогда Панкратов, опасаясь наказания за сказанное им, поднял с земли кирпич и ударил знакомого по голове.

После этого мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу с параноидальным синдромом. Псхолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Тело 27-летнего Суворова со следами насильственной смерти обнаружили в июле 2018 года в районе Казанской набережной. Причиной смерти мужчины стали открытая черепно-мозговая и черепно-лицевая травмы.

Суворов вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье» и передачу «10 минут с Политехом». Он также озвучивал спектакли радиотеатра и редактировал портал «вестинн.рф».

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