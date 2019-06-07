Заказчиком убийства словацкого журналиста назвали россиянина

Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Куцияка рассказал, что заказчиком расправы был русский человек. Об этом сообщает издание Noviny.

По его информации, бывший военный Мирослав Марчек сообщил об этом во время дачи показаний в апреле. Он отметил, что знал фамилию Куцияк, но считал ее ненастоящей, а потому не стал выяснять личность жертвы.

О заказчике же злоумышленник узнал от другого подозреваемого по этому делу. «Золтан Андруско сказал, что этот заказ для одного его знакомого, русского, который плохо говорит по-словацки. Он упомянул, что мужчина [жертва] — журналист, и пишет вещи, которые кому-то не нравятся», — заявил Марчек.

Он также рассказал, как совершил нападение. Сначала мужчина примерно полтора часа прятался в пристройке рядом с домом, следя за происходящим в доме журналиста через окна и дожидаясь подходящего момента. Затем он постучался в дверь и выстрелил в открывшего ее Куцияка. Марчек отметил, что не собирался расправляться с его девушкой, однако она оказалась рядом и стала невольным свидетелем преступления.

Ранее обвинения в организации убийства были выдвинуты бизнесмену и одному из богатейших людей страны Мариану Кочнеру.

27-летний журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Кушнирова были убиты в феврале 2018 года. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в их доме недалеко от Братиславы. Сообщалось, что молодой человек вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии. Убийство вызвало массовые протесты. В результате в отставку ушел премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и ряд других чиновников.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!