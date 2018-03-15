Словацкий премьер ушел в отставку после убийства журналиста

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Об этом сообщает в четверг, 15 марта, Reuters.

Его заявление принял президент страны Андрей Киска. Он передал мандат на формирование нового правительства вице-премьеру Петеру Пеллегрини. Таким образом правящая трехпартийная коалиция намерена сгладить кризис, разразившийся в стране после убийства журналиста Яна Куцияка.

До этого Фицо заявил, что уйдет с поста, однако с одним условием: преемника ему выберет его партия, передавало агентство. Киска принял это предложение. Коалиция решилась на такой шаг на фоне призывов к смене правительства и проведению новых парламентских выборов.

Ранее в отставку на фоне давления общества и оппозиции из-за смерти журналиста подали несколько чиновников и два министра — главы МВД и Минкульта.

О смерти 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой стало известно 25 февраля. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в их доме недалеко от Братиславы. Сообщалось, что молодой человек вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии. В полиции заявляли, что убийство может быть связано с его журналистской деятельностью.

Произошедшее и заявления о коррумпированности политиков вызвали волну протестов. В итоге в Братиславе и 50 других городах Словакии прошли крупнейшие за 30 лет митинги. Демонстранты требовали в том числе отставки главы МВД и премьера, а также проведения новых выборов.

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