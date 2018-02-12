Глава украинской оборонки заявил о победе и подал в отставку

Генеральный директор украинского госконцерна «Укроборонпром» Роман Романов решил оставить свой пост. Об этом говорится на сайте объединения.

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«Заявление о своей отставке я написал еще в прошлом году. Надеюсь, президент Петр Порошенко поддержит мое решение», — утверждает Романов.

«Мы победили. Мы — это 80 000 работников "Укроборонпрома", которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну», — заявил менеджер.

27 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал увольнение главы «Укроборонпрома» за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн «ГП "Николаевский судостроительный завод"». Тогда, напоминает «Интерфакс-Украина», Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что сложившаяся ситуация требует «качественных решений правительства, а не поиска козлов отпущения».

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