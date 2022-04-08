Чижов рассказал о приближающемся лимите по вводу новых санкций против России

Постпред Чижов заявил, что Европа близка к лимиту по вводу новых санкций против России

Европа близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По его словам, лимит ограничительных мер против Москвы скоро будет исчерпан. «Несмотря на то что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции, во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику», — отметил политик.

Чижов считает, что запрет ЕС на импорт угля из России не ударит по ее экономике. Он напомнил, что поставки угля, в отличие от газа, легко перенаправить в другое направление. «Покупателей российского угля, несмотря на все стенания на экологические темы, — их в мире достаточно много», — рассказал постпред.

Ранее Европейский союз принял пятый пакет санкций против Москвы из-за специальной операции на Украине. Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС. Кроме того, он касается запрета на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.