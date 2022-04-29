В Китае назвали военную помощь Германии Украине старьем

Китайский эксперт Чжунпин заявил, что передаваемые Германией Украине ЗСУ Gepard устарели

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что поставляемые Германией в качестве военной Украине зенитные установки Gepard, давно устарели. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Global Times.

«Германия впервые приняла решение поставить Украине тяжелые вооружения, и западные СМИ отметили, что это серьезное изменение в позиции страны, которая с большой осторожностью относилась к поставкам оружия Киеву», - сказано в материале.

Чжунпин назвал «золотым веком» для Gepard с его зенитными пушками 1960-е и 1970-е годы. Он напомнил, что данные установки сняли с вооружения бундесвера еще в 2010-м году.

«Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придется отремонтировать за счет Германии», — сказал обозреватель. При этом системы вряд ли будут пригодны на местах боевых действий даже в случае успешного ремонта, считает Чжунпин.

Ранее правительство Германии подтвердило отправку немецкими неонацистами материальной помощи на Украину. «Пожертвованием партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с "воюющими националистами", и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы», — сказано в заявлении бундестага.