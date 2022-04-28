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В ФРГ подтвердили отправку помощи украинским военным от неонацистской партии

В Германии подтвердили, что неонацистская партия «Третий путь» посылает помощь Украине

Фото: Reuters

Правительство Германии подтвердило, что немецкая неонацистская партия «Третий путь» отправляет материальную помощь украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожертвованием партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с "воюющими националистами", и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы», — сказано в ответе на запрос фракции «Левые», опубликованном на сайте бундестага.

Отмечается, что контакты ультраправой партии с украинской партией «Национальный корпус» и ее боевым крылом, полком «Азов», начались еще задолго до начала российской военной операции.

Ранее в порту Мариуполя были найдены десятки тел убитых бойцов националистического батальона «Азов». По данным журналистов, последнюю неделю в порту разбирают завалы и приводят территорию в порядок, чтобы начать восстановление и ввод объекта в эксплуатацию. Найденные тела собирают и отправляют в соответствующие военно-государственные структуры Донецкой народной республики (ДНР).

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Виктория Кондратьева
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