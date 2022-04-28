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Десятки убитых бойцов батальона «Азов» найдены в порту Мариуполя

Wargonzo сообщил о десятках убитых бойцов батальона «Азов» в порту Мариуполя

Фото: Telegram-канал «WarGonzo»

В порту Мариуполя были найдены десятки тел убитых бойцов националистического батальона «Азов». Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

По данным журналистов, последнюю неделю в порту разбирают завалы и приводят территорию в порядок, чтобы начать восстановление и ввод объекта в эксплуатацию. Во время работ сотрудники порта обнаружили десятки убитых во время штурма бойцов батальона.

Найденные тела собирают и отправляют в соответствующие военно-государственные структуры Донецкой народной республики (ДНР), сообщает канал.

Минобороны России 13 апреля сообщило, что торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов «Азова». По данным ведомства, бойцы российских вооруженных сил и ДНР смогли освободить всех заложников, которые удерживались на судах, расположенных в порту.

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Варвара Кошечкина
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Десятки убитых бойцов батальона «Азов» найдены в порту Мариуполя
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