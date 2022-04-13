Минобороны сообщило об освобождении морского порта Мариуполя

Минобороны сообщило об освобождении торгового порта Мариуполя от боевиков «Азова»

Морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Бойцы российских вооруженных сил и Донецкой народной республики (ДНР) смогли освободить всех заложников, которые удерживались на судах, расположенных в порту.

Конашенков подчеркнул, что оставшиеся в Мариуполе украинские военные и бойцы «Азова» блокированы и не имеют возможности вырваться с территории города.

В среду, 13 апреля, в ведомстве рассказали, что в Мариуполе в плен сдались более 1000 украинских морских пехотинцев. В их числе 162 офицера, а также 47 бойцов женского пола.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что в случае нанесения Украиной ударов по российским городам и попыток совершения в них диверсий, российская армия нанесет высокоточным оружием удары по командным центрам, в том числе тем, которые расположены в Киеве.