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Минобороны сообщило об освобождении морского порта Мариуполя

Минобороны сообщило об освобождении торгового порта Мариуполя от боевиков «Азова»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Бойцы российских вооруженных сил и Донецкой народной республики (ДНР) смогли освободить всех заложников, которые удерживались на судах, расположенных в порту.

Конашенков подчеркнул, что оставшиеся в Мариуполе украинские военные и бойцы «Азова» блокированы и не имеют возможности вырваться с территории города.

В среду, 13 апреля, в ведомстве рассказали, что в Мариуполе в плен сдались более 1000 украинских морских пехотинцев. В их числе 162 офицера, а также 47 бойцов женского пола.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что в случае нанесения Украиной ударов по российским городам и попыток совершения в них диверсий, российская армия нанесет высокоточным оружием удары по командным центрам, в том числе тем, которые расположены в Киеве.

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Роман Кирьянов
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