Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву из-за атак по России

Минобороны России заявило об ударах по военным объектам в Киеве при попытках ударов по РФ

В случае продолжения украинскими войсками атак по объектам на территории РФ, со стороны России может последовать удар по Киеву. Об этом в среду, 13 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в оборонном ведомстве видят попытки диверсий в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводятся по российским объектам.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — резюмировал Конашенков.

13 апреля в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт. Пограничники подавили огневые точки ответным огнем, с российской стороны жертв нет.

9 апреля на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреляли пограничный пост. В результате обстрела никто не пострадал.

1 апреля на территорию России удалось зайти двум украинским вертолетам, летящим на низкой высоте. В результате проникновения украинской военной технике удалось обстрелять нефтебазу, которая находится в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали два сотрудника нефтебазы.