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В Курской области со стороны Украины обстреляли пограничный пост

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что со стороны Украины обстрелян погранпост
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пограничный пост около населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, в результате обстрела никто не пострадал, разрушений также нет. «Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», — добавил он. Губернатор заверил, что держит постоянную связь с военными, а ситуация в приграничных районах находится под контролем. «Прошу жителей сохранять спокойствие», — заключил Старовойт.

29 марта в Курской области был обстрелян погранпост близ поселка Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Марина Совина
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