В Курской области со стороны Украины обстреляли пограничный пост

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что со стороны Украины обстрелян погранпост

Пограничный пост около населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, в результате обстрела никто не пострадал, разрушений также нет. «Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», — добавил он. Губернатор заверил, что держит постоянную связь с военными, а ситуация в приграничных районах находится под контролем. «Прошу жителей сохранять спокойствие», — заключил Старовойт.

29 марта в Курской области был обстрелян погранпост близ поселка Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений.