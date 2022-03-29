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На российско-украинской границе обстреляли пропускной пункт

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле пропускного пункта со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Администрация Курской области

В Курской области обстрелян пропускной пункт на российско-украинской границе, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, инцидент произошел 29 марта. Со стороны Украины был обстрелян КПП близ поселка Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Старовойт добавил, что украинская огневая точка была подавлена ответным огнем российских военнослужащих. «Прошу не поддаваться панике, ситуация находится полностью под нашим контролем», — добавил губернатор.

24 февраля этот же пропускной пункт уже подвергался обстрелу со стороны Украины. Тогда также сообщалось, что ответным огнем пограничников огневая точка подавлена.

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Антон Похиляк
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