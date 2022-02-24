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ФСБ заявила об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины

ФСБ заявила, что пункт пропуска в Курской области был обстрелян со стороны Украины

Фото: Администрация Курской области

Пункт пропуска в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Со стороны Украины около 9:40 произведен обстрел пограничного пункта пропуска Теткино в Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена.

Варвара Кошечкина
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