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ФСБ заявила об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины
ФСБ заявила, что пункт пропуска в Курской области был обстрелян со стороны Украины
Пункт пропуска в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
«Со стороны Украины около 9:40 произведен обстрел пограничного пункта пропуска Теткино в Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена.