ФСБ сообщила о попадании снаряда в погранпункт на границе с Украиной, передает ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, в 9:50. Уточняется, что снаряд неустановленного образца, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, который расположен в 150 метрах от российско-украинской границы. Объект полностью разрушен, пострадавших нет. На месте происшествия работают саперы.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил резком обострении обстановки на Мариупольском направлении. По его словам, боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново, бои идут у российской границы.