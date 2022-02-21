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ФСБ сообщила о попадании снаряда в погранпункт на границе с Украиной

ФСБ сообщила о попадании снаряда в погранпункт в Ростовской области, объект разрушен

Кадр: СК РФ

ФСБ сообщила о попадании снаряда в погранпункт на границе с Украиной, передает ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, в 9:50. Уточняется, что снаряд неустановленного образца, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, который расположен в 150 метрах от российско-украинской границы. Объект полностью разрушен, пострадавших нет. На месте происшествия работают саперы.

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Варвара Кошечкина
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