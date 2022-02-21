Глава ДНР сообщил о боях у российской границы

Обстановка на Мариупольском направлении резко обострилась, бои идут у границы с Россией, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его цитирует РИА Новости.

Говоря об обострении обстановки, Пушилин уточнил, что боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново.

Ранее 21 февраля глава ДНР назвал критической нынешнюю военную обстановку в республике. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы территории ДНР: за последние дни украинская артиллерия выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации мирных жителей в Россию. Они также подписали указы о всеобщей мобилизации.

