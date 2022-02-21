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В ДНР назвали критической военную обстановку в республике

Глава ДНР Пушилин рассказал о критической обстановке в республике из-за обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал критической нынешнюю военную обстановку в республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы территории ДНР. «Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы номер 105 и номер 56 в столице», — рассказал глава республики.

Он также отметил, что украинские войска продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново. В районе последнего украинские силовики атаковали позиции Народной милиции, бой идет у границы с Россией. В результате минометного обстрела, добавил Пушилин, погиб один военнослужащий ДНР, несколько человек получили ранения.

Кроме того, по словам главы ДНР, в населенных пунктах республики активизировались украинские диверсионные группы, цель которых — это теракты, направленные на мирных жителей и объекты жизнеобеспечения. Так, была выведена из строя водонасосная станция, а взрывы на нефтебазе в Еленовке и заводе «Стирол» удалось предотвратить. Также диверсанты провели неудачную попытку теракта у железнодорожного вокзала, в результате которой погиб сам исполнитель, никто из мирного населения не пострадал.

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Алиса Реброва
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