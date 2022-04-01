В Белгороде загорелась нефтебаза

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар, пострадали два человека

На нефтебазе в Белгороде произошел сильный пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Позднее в МЧС России уточнили агентству ТАСС, что огонь охватил резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары. Причина возгорания пока не известна.

По словам Гладкова, пострадали два сотрудника нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Власти начали расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в безопасный район. Позднее Гладков уточнил, что граждане размещены в спорткомплексе «Белгород Арена». После ликвидации возгорания они смогут вернуться домой.

Очередное ЧП

29 марта в районе села Красный Октябрь под Белгородом прогремели взрывы. Жертв и пострадавших среди жителей не было. Разрушений на территории поселка нет. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.

23 марта стало известно, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. «Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС. На следующий день 178 жителей этих сел, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород. Часть из них уехала к родственникам, остальные находятся в пункте временного размещения.

Тогда же стало известно о гибели военного священника, протоиерея Олега Артемова, который попал под обстрел со стороны украинских военных в Журавлевке. Позднее президент России Владимир Путин посмертно наградил священника орденом Мужества.