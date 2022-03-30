В Белгородской области прогремели взрывы

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь

В районе села Красный Октябрь под Белгородом прогремели взрывы. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что жертв и пострадавших среди жителей нет.

Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Гладков добавил, что на месте работают экстренные службы, а также пообещал сообщить позже о причине произошедшего.

Причина взрывов и пострадавшие

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.

Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора Источник в экстренных службах

Также агентство опубликовало видео пожара, который произошел после взрыва.

Источник ТАСС сообщил, что четверо военнослужащих были ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. Источник РИА Новости в экстренных службах подтвердил, что четверо сотрудников силовых структур пострадали при взрыве.

В 22:15 29 марта губернатор Гладков сообщил, что взрывы прекратились.

Взрывы прекратились. По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет. На место прибыла оперативная группа МЧС. Сейчас будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений. О причине произошедшего сообщу после всех проведенных следственных мероприятий Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Гибель священника и разрыв снаряда

25 марта российский военный священник погиб в результате обстрела в населенном пункте под Белгородом. Протоиерей Олег Артемов, по данным Синодального отдела, попал под обстрел со стороны украинских военных вечером 24 марта в приграничном селе Журавлевка.

Батюшка попал под обстрел украинского «Смерча» и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами России

Двумя днями ранее выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали люди.

Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

По его словам, врачи оказали им необходимую помощь. Для безопасности жителей в населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.

178 жителей из сел Журавлевка и Нехотеевка, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород

24 марта стало известно, что 178 жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород. Часть из них уехала к родственникам, остальные находятся в пункте временного размещения.

Как сообщил мэр города Антон Иванов, 100 человек находятся в пункте временного размещения, где их обеспечили питанием и оказали необходимую медицинскую помощь, остальные жители сел уехали к родственникам.

25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины были повреждены семь домов. Жильцы поврежденных домов будут переселены в гостиницы Белгорода, отметил Гладков. Губернатор пояснил, что в Белгородской области усилены антитеррористические меры в больницах, школах, детсадах и учреждениях социальной защиты. Региональные службы продолжают работу в усиленном режиме, обстановка в Белгородской области находится под контролем, заверил он.

Сбитая ракета в Таганроге

1 марта сообщалось, что в Таганроге в районе военного аэродрома сбили украинскую ракету, в черте города был слышен взрыв. В результате пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке. Находящийся на полосе самолет Ил-76 не пострадал. Жители региона разместили в соцсетях видеоролики, на которых вдалеке видны клубы дыма.

Позже источник в экстренных службах региона подтвердил, что ракета, сбитая в Таганроге в районе военного аэродрома, была выпущена со стороны Украины. Собеседник также уточнил, что речь идет предположительно о тактическом ракетном комплексе «Точка У».

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий в свою очередь пояснил, что украинская ракета была сбита российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Его коллеги из Госдумы, находящиеся недалеко от этого места, подтверждают, что ракета полетела со стороны Украины в сторону аэродрома имени Бериева в Таганроге. Как отметил Водолацкий, никто не пострадал.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).