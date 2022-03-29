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Взрывы в Белгородской области прекратились

Губернатор Гладков сообщил, что взрывы в Белгородской области прекратились, жертв нет
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Взрывы в Белгородской области, о которых стало известно вечером во вторник, прекратились. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв среди жителей села Красный Октябрь нет.

«Взрывы прекратились. По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет. На место прибыла оперативная группа МЧС. Сейчас будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений. О причине произошедшего сообщу после всех проведенных следственных мероприятий», — уточнил губернатор.

Ранее источник ТАСС сообщил, что четверо военнослужащих были ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

О взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом сообщил вечером 29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Марина Совина
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