Пожар после взрыва в Белгородской области попал на видео

Опубликовано видео пожара при попадании снаряда в военный городок под Белгородом

Пожар после взрыва при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области попал на видео. Соответствующие кадры пользователей соцсетей публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно пламя пожара и слышны хлопки. Сообщалось о ранении четверых военнослужащих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом. Он уточнил, что жертв и пострадавших среди жителей нет.

25 марта стало известно, что российский военный священник Олег Артемов погиб в результате обстрела в населенном пункте под Белгородом. 23 марта выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.