Раскрыты подробности о сбитой ракете в российском регионе

Ракета, сбитая в Таганроге в районе военного аэродрома, была выпущена со стороны Украины. Подробности случившегося РИА Новости раскрыл источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства также уточнил, что речь идет предположительно о тактическом ракетном комплексе «Точка У».

Ранее жители российского региона разместили в соцсетях многочисленные видеоролики, на которых вдалеке были видны клубы дыма. Стало известно, что в черте города прогремел взрыв. Позднее появились сведения о сбитой украинской ракете.

1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, что раньше у границы республики были размещены украинские ракетные вооружения, в том числе «Точка У». Глава государства подчеркнул, что именно поэтому попросил Россию оставить часть своих войск на юге страны.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.