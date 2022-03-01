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Лукашенко вспомнил об украинских ракетах на границе с Белоруссией

Президент Лукашенко заявил, что раньше Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, что раньше у границы республики были размещены украинские ракетные вооружения. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, сообщает БЕЛТА.

«К нашей границе, что никогда не было характерно для Украины, были подтянуты тяжелые вооружения, ракетные вооружения, в том числе [тактический ракетный комплекс ] "Точка-У"», — пояснил белорусский лидер.

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Глава государства подчеркнул, что именно поэтому попросил Россию оставить часть своих войск на юге страны — так как на украинской территории к тому моменту, по его словам, было уже в два раза больше войск.

24 февраля Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина зарезервировать часть совместной группировки войск на случай нападения на республику с Запада. Он заявил, что по периметру белорусской границы в Польше и Прибалтике наращивается военный потенциал НАТО, туда стягивают тысячи солдат и офицеров. Политик счел, нужно «закрыть» это направление, чтобы не получить «нож в спину».

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» проходили с 10 по 20 февраля.

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Варвара Кошечкина
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