Лукашенко вспомнил об украинских ракетах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, что раньше у границы республики были размещены украинские ракетные вооружения. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, сообщает БЕЛТА.

«К нашей границе, что никогда не было характерно для Украины, были подтянуты тяжелые вооружения, ракетные вооружения, в том числе [тактический ракетный комплекс ] "Точка-У"», — пояснил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что именно поэтому попросил Россию оставить часть своих войск на юге страны — так как на украинской территории к тому моменту, по его словам, было уже в два раза больше войск.

24 февраля Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина зарезервировать часть совместной группировки войск на случай нападения на республику с Запада. Он заявил, что по периметру белорусской границы в Польше и Прибалтике наращивается военный потенциал НАТО, туда стягивают тысячи солдат и офицеров. Политик счел, нужно «закрыть» это направление, чтобы не получить «нож в спину».

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» проходили с 10 по 20 февраля.