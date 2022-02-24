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Лукашенко попросил Путина зарезервировать часть совместной группировки войск

Лукашенко заявил, что попросил Путина зарезервировать часть совместной группировки

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина зарезервировать часть совместной группировки войск на случай нападения на республику с Запада. Видео выступления Лукашенко на оперативном совещании с военными опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что по периметру белорусской границы в Польше и Прибалтике наращивается военный потенциал НАТО, туда стягивают тысячи солдат и офицеров. По словам политика, нужно «закрыть» это направление, чтобы не получить «нож в спину».

Лукашенко утверждает, что в разговоре с Путиным заявил: «У нас есть совместная группировка, часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации. Я попрошу не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдет».

Путин, по словам Лукашенко, пообещал ему, что будет расценивать нападение на Белоруссию как атаку на Россию.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что закрыло часть воздушного пространства над территорией республики.

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Алевтина Запольская
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