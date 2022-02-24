Белоруссия закрыла часть воздушного пространства над своей территорией. Об этом сообщило в Telegram-канале министерство обороны республики.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Беларусь принято решение о закрытии с 12.00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства Республики Беларусь для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части государственной границы Республики Беларусь до Высокое», — сказано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал оперативное совещание с военными, на котором призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.