Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития. Главу государства цитирует БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, чтобы остановить эскалацию напряжения, сторонам нужно сесть за стол переговоров, однако Россия никогда этого не сделает, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Также он посоветовал подготовить проекты конкретных решений.

«Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — отметил президент.

Ранее Лукашенко предложил России и Украине провести переговоры в Минске. Он убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

В Минобороны РФ отметили, что Россия не наносит удары по городам Украины — мирному населению ничего не угрожает.

