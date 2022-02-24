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Лукашенко предложил России и Украине переговоры

Президент Белоруссии Лукашенко предложил провести переговоры России и Украины в Минске

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после начала военной операции в Донбассе предложил провести переговоры России и Украины в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. (...) Возможно, это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат», — заметил белорусский лидер.

Глава государства убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

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Лукашенко указал на заявление президента России Владимира Путина об отсутствии планов по оккупации Украины и назвал его основой для переговорного процесса. Он подчеркнул, что на месте украинского лидера Владимира Зеленского «за это бы уцепился».

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

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Варвара Кошечкина
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