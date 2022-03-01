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В Госдуме заявили о сбитой над российским регионом ракете

Депутат Водолацкий заявил о сбитой над Таганрогом ракете, пущенной со стороны Украины
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий . Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий заявил, что над аэродромом Таганрога российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» была сбита ракета, пущенная со стороны Украины. Его слова приводит «Интерфакс».

Его коллеги из Госдумы, находящиеся недалеко от этого места, подтверждают, что ракета полетела со стороны Украины в сторону аэродрома имени Бериева в Таганроге. Как отметил Водолацкий, никто не пострадал.

Ранее жители российского региона опубликовали в социальных сетях многочисленные видеоролики, на которых вдалеке видны клубы дыма. Стало известно, что в черте города прогремел взрыв. Позже появились данные о сбитой украинской ракете.

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Юлия Ямпольская
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