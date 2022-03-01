В Госдуме заявили о сбитой над российским регионом ракете

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий заявил, что над аэродромом Таганрога российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» была сбита ракета, пущенная со стороны Украины. Его слова приводит «Интерфакс».

Его коллеги из Госдумы, находящиеся недалеко от этого места, подтверждают, что ракета полетела со стороны Украины в сторону аэродрома имени Бериева в Таганроге. Как отметил Водолацкий, никто не пострадал.

Ранее жители российского региона опубликовали в социальных сетях многочисленные видеоролики, на которых вдалеке видны клубы дыма. Стало известно, что в черте города прогремел взрыв. Позже появились данные о сбитой украинской ракете.

24 февраля стало известно о начале проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принял президент Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).