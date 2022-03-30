Путин наградил погибшего при обстреле под Белгородом священника

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего при обстреле под Белгородом священника

Военный священник Олег Артемов, погибший 24 марта в Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, посмертно награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Церемония прощания с погибшим священником прошла 29 марта в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Похороны Артемова прошли в тот же день на Серафимовском кладбище.

На церемонии прощания прозвучали слова соболезнования от военнослужащих части, где служил отец Олег. Кроме того, был зачитан указ президента России о награждении погибшего орденом Мужества. Орден передали вдове Артемова.

Протоиерей Олег Артемов попал под обстрел со стороны украинских военных вечером 24 марта в приграничном селе Журавлевка.

24 марта сообщалось, что 178 жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород. Часть из них уехала к родственникам, остальные находятся в пункте временного размещения.