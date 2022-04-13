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В российском регионе обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной

В Курской области обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Курской области обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка на границе с Украиной. Об этом сообщили власти, передает ТАСС.

С российской стороны жертв нет. Пограничники подавили огневые точки ответным огнем, передает агентство сообщение администрации Кореневского района.

9 апреля был обстрелян пограничный пост на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. В результате обстрела никто не пострадал.

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Константин Лысяков
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