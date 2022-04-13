Власти подтвердили обстрел пропускного пункта на границе с Украиной

Курский губернатор Старовойт подтвердил обстрел пропускного пункта на границе с Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале подтвердил обстрел пропускного пункта, расположенного на границе с Украиной.

«Сегодня 13 апреля в районе 14 часов был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет», — рассказал глава региона.