Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти подтвердили обстрел пропускного пункта на границе с Украиной

Курский губернатор Старовойт подтвердил обстрел пропускного пункта на границе с Украиной

Кадр: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале подтвердил обстрел пропускного пункта, расположенного на границе с Украиной.

«Сегодня 13 апреля в районе 14 часов был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет», — рассказал глава региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили обстрел пропускного пункта на границе с Украиной
Российские автоэксперты поспорили о нужности дорожных камер
В Туркменистане женщинам захотели запретить ботокс и наращивание ресниц
Названо условие для снижения цен на квартиры в Москве
Умер звезда фильма «Игрушка» Мишель Буке
Россияне получили возможность максимально заработать в соцсети
Британия решила запретить импорт чугуна и стали из России
Греция смягчила коронавирусные ограничения для туристов
В Киеве объяснили нежелание Зеленского встречаться со Штайнмайером
Британцы высказались о немедленной отставке Джонсона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.