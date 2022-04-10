В российском регионе ввели высокий уровень опасности из-за Украины

Губернатор Курской области ввел высокий уровень опасности из-за риска провокаций Украины

Желтый (высокий) уровень террористической опасности введен в Курской области из-за риска провокаций со стороны украинских националистов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — написал глава российского региона. На территории области установят контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, пояснил Старовойт.

Кроме того, добавил губернатор, будет проводиться патрулирование населенных пунктов.

9 апреля на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области был обстрелян пограничный пост. Глава региона рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, также нет разрушений. Старовойт заверил, что постоянно находится на связи с российскими военными.