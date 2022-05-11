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США оценили сроки восполнения запасов переданного Украине оружия

Пентагон: США потребуется более года, чтобы восполнить запасы переданного Украине оружия
Кристин Вормут

Кристин Вормут . Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представитель Пентагона Кристин Вормут оценила сроки восполнения запасов переданного Украине оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Вашингтону может потребоваться более года, чтобы восполнить арсенал переданных Киеву противотанковых комплексов.

«Что касается Javelin, думаю [компания] Raytheon пытается ускорить [производство], чтобы уложится <...> в год. Не уверена, но, думаю, что это может занять чуть больше времени, но мы активно работаем с представителями отрасли», — подчеркнула она.

7 мая сообщалось, что США поставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. В этот пакет помощи в том числе войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma. Ранее в Белом доме анонсировали еще один пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

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Марина Совина
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