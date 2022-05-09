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В США рассказали об исчерпании средств на военную помощь Украине

Пентагон: США к концу мая могут исчерпать оставшиеся $100 млн на военную помощь Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти США могут исчерпать к концу мая оставшиеся 100 миллионов долларов, которые есть в распоряжении американской администрации на военную помощь Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Кирби призвал Конгресс США ускорить выделение 33 миллиардов долларов, которые запросил президент страны Джо Байден на помощь Украине в различных сферах. Он также рассказал, что, по сути, Вашингтон уже выделил Киеву «эквивалент его военного бюджета за 2021 год». Также представитель оборонного ведомства отметил, что из всей суммы, одобренной Конгрессом, остается около 100 миллионов долларов, которые будут израсходованы уже к третьей неделе этого месяца.

Ранее Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.

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Марина Совина
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