В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине
Лондон отправит Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники
Власти Великобритании отправят Украине новые вооружения в рамках военной помощи. О планах Лондона на поставки вооружений Киеву рассказали в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает ТАСС.
Администрация главы кабмина сообщила, что Соединенное Королевство отправит Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.