В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине

Лондон отправит Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники

Власти Великобритании отправят Украине новые вооружения в рамках военной помощи. О планах Лондона на поставки вооружений Киеву рассказали в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает ТАСС.

Администрация главы кабмина сообщила, что Соединенное Королевство отправит Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.