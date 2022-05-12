Глава Минобороны Британии заявил о решении поставить на Украину системы ПВО

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о решении поставить на Украину системы ПВО

Великобритания готова поставить на Украину системы ПВО ближнего действия в том случае, если начнется дальнейшая эскалация конфликта. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, он принял соответствующее решение, «чтобы России было еще сложнее достигать своих целей на Украине»: в частности, работа ПВО осложнит полеты российской авиации.

При этом ранее Уоллес пояснил, что Британия не поставляла украинской стороне оружие дальнего радиуса действия, вертолеты или самолеты, которые можно использовать для нанесения ударов по целям в России. Кроме того, глава Минобороны пообещал, что Лондон не будет вступать в открытый конфликт на территории Украины.