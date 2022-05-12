Министр обороны Британии опроверг поставку оружия дальнего радиуса на Украину

Глава Минобороны Британии Уоллес опроверг поставки Киеву оружия для ударов по России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что Лондон поставил Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое могли бы использовать для атаки по целям на территории России. Он заявил об этом в интервью газете The Wall Street Journal.

Уоллес пояснил, что Британия также не поставляла украинской стороне вертолеты или самолеты, поэтому он сомневается, что Киев может использовать поставки для ударов за пределами границы. Кроме того, глава Минобороны пообещал, что Лондон не будет вступать в открытый конфликт.

Еще в апреле Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США. Соответствующую военную помощь начали активно оказывать после того, как Москва начала спецоперацию на Украине.