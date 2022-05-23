Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана

В ДНР заявили о возобновлении наступления против ВСУ в районе Авдеевки и Красного Лимана

В районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились активные наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замглавы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает ТАСС.

Замглавы ведомства также заявил, что боевые действия сейчас также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе Донецкой области.

О начале боевых действий в Красном Лимане сообщил и российский журналист Александр Коц. По его словам, российские войска закрепились в городе, а противник отошел в сторону запада, за железную дорогу.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении нескольких складов с боеприпасами ВСУ. Один из них был расположен в районе Красного Лимана, по нему нанесла удар российская авиация.

По словам военкора ВГТРК Евгения Поддубного, для украинских войск стала реальной угроза окружения гарнизонов в Северодонецке и Лисичанске. Он подчеркнул, что это может случиться, если личный состав формирований ВСУ в самое ближайшее время не сдаст позиции.