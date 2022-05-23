Российский журналист заявил об угрозе новой катастрофы для ВСУ

Военкор Поддубный заявил об угрозе новой катастрофы для ВСУ в Северодонецке и Лисичанске

Угроза окружения гарнизонов украинских войск в Северодонецке и Лисичанске стала реальной. Об этом в эфире программы «60 минут» заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, украинских военных в очередной раз ждет окружение в том случае, если личный состав формирований ВСУ в самое ближайшее время не сдаст позиции в Северодонецке и Лисичанске. «Угроза окружения ощутима и уже можно говорить о том, что сформирован северодонецкий "мешок"», — поделился Поддубный о вероятности «катастрофы» для ВСУ.

Российский журналист рассказал, что союзные силы ВС РФ и НМ ДНР закрепились на окраинах Северодонецка. Штурмовые отряды проломили оборону ВСУ на подступах к городу, который все последние годы являлся административным центром украинской администрации и откуда осуществлялось управление территориями ЛНР.

В частности, удалось уничтожить один и взять под огневой контроль еще один из мостов через Северский Донец, которые соединяют Северодонецк и Лисичанск. В результате оба города в данный момент связывает лишь один мостовой переход.

«В этой ситуации группировка формирований ВСУ, которая обороняет Северодонецк, начала значительно нервничать, особенно на фоне событий в "Азовстали"», — рассказал Поддубный.

По некоторым сведениям, в Северодонецке и Лисичанске в данный момент находятся от 8 до 15 тысяч украинских военных.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись в сторону Лисичанска и заняли въезд в город Золотое в Донбассе. В этом населенном пункте укрывалось командование Вооруженных сил Украины.