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Стало известно о занятом российскими войсками въезде в город Золотое в Донбассе

«Известия»: российские военные продвинулись к Лисичанску и заняли въезд в город Золотое

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись в сторону Лисичанска и заняли въезд в город Золотое в Донбассе. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

По словам корреспондента издания, российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине «выбили» украинские войска из Золотого и теперь полностью контролируют эту территорию. Также стало известно, что здесь укрывалось командование Вооруженных сил Украины.

Кроме того, «Известия» сообщили об идущем 23 мая в одном из населенных пунктов близ Лисичанска противостоянии бойцов полка специального назначения имени Ахмата Кадырова и украинских военных.

19 мая в Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие оказались заблокированы на подступах к Лисичанску.

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Антон Похиляк
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