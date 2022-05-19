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В ЛНР заявили о блокировке украинских военных на подступах к Лисичанску

Посол ЛНР Мирошник заявил о блокировке 2-2,5 тысяч военных ВСУ на подступах к Лисичанску

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы на подступах к городу Лисичанск в Донбассе. Об этом посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что «новый котелок» с украинскими военными образовался в районе городов Горское и Золотое. Мирошник отметил, что там, по данным наблюдателей, находятся до 2,5 тысяч бойцов ВСУ.

«У них варианты: либо сложить оружие и выжить, либо продолжить сопротивление и погибнуть», — подчеркнул дипломат.

17 мая помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что под Северодонецком и Лисичанском в котел попала группировка из 15-16 тысяч военнослужащих ВСУ. По его словам, украинское командование, вероятнее всего, приказало попавшим в окружение войскам не отходить со своих позиций.

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Алевтина Запольская
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