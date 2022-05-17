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В ЛНР заявили о попадании тысяч украинских военных в «котел»

МВД ЛНР заявило о взятии в котел до 16 тысяч солдат ВСУ под Северодонецком и Лисичанском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Группировка из 15-16 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в «котел» под Северодонецком и Лисичанском. Об этом помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил в эфире Первого канала.

По его словам, украинское командование, вероятнее всего, приказало попавшим в окружение войскам не отходить. «Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», — пояснил Киселев.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила об освобождении поселка Дробышево в Донбассе. В ведомстве также отметили, что за прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 34 украинских военных, три минометные позиции противника, три бронеавтомобиля и четыре грузовика, а также захватили две бронемашины и одну БМП.

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Алевтина Запольская
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