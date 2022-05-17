В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта в Донбассе

Народная милиция ДНР сообщила об освобождении поселка Дробышево в Донбассе

Силы Донецкой народной республики (ДНР) освободили один из населенных пунктов в Донбассе. Об этом Народная милиция (НМ) ДНР сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что военнослужащие ДНР совместно с Вооруженными силами (ВС) России освободили поселок Дробышево Донецкой области.

В Народной милиции также отметили, что за прошедшие сутки силы республики уничтожили 34 украинских военных, три минометные позиции противника, три бронеавтомобиля и четыре грузовика, а также захватили две бронемашины и одну БМП.

16 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о полном переходе региона под контроль ВС РФ. Он добавил, что область до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, однако российским ПВО удается перехватывать снаряды.