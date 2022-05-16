Российская армия взяла под контроль Херсонскую область

Власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии

Власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, которая взяла под стопроцентную защиту жителей и закрывает их от обстрелов со стороны Украины с помощью системы ПВО. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

Он отметил, что регион до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, но российским ПВО удается перехватывать снаряды.

Кроме того, по словам Стремоусова, армия и МЧС помогают решать в регионе задачи с гуманитарной помощью и возвращением к мирной жизни. Он также раскритиковал «картинку», которой украинские СМИ описывают отношение херсонцев к российским военным.

«Многие начали понимать, что на самом деле все эти митинги и все эти красивые картинки [генерируемые украинскими СМИ] — всего лишь иллюзия, попытки культивировать и поддерживать страх, на ней как раз построен весь фашизм», — заявил замглавы администрации.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. Провозглашать Херсонскую народную республику или проводить референдум в области не планируется.

До конца 2022 года власти рассчитывают начать выдавать жителям Херсонской области российские паспорта. Получение документа будет необязательно, сделать это можно будет по желанию.