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Херсонские власти озвучили сроки начала выдачи жителям российских паспортов

Власти Херсонской области начнут выдавать жителям российские паспорта до конца 2022 года

Фото: Pixabay

Власти Херсонской области рассчитывают начать выдавать жителям региона российские паспорта до конца 2022 года. Такой срок озвучил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По его словам, получение паспорта Российской Федерации для жителей области будет необязательно, сделать это можно будет по желанию.

Ранее власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. При этом проводить референдум или провозглашать Херсонскую народную республику не планируется.

До конца года руководство региона планирует подготовить законодательную базу для вхождения в состав России. В Херсонской области планируется с нуля создать пенсионную и банковскую систему, а до конца мая там могут появиться отделения одного из российских банков.

14 марта Министерство обороны РФ сообщило, что украинские города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем Вооруженных сил России.

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Алевтина Запольская
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