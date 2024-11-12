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13:37, 12 ноября 2024Россия

Стало известно о контратаках ВСУ в Курской области

Минобороны России отчиталось об отражении семи контратак ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

В пресс-службе уточнили, что контратаки проводились в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.

С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 31 тысячи бойцов, 200 танков, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 17 американского производства, а также 62 станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

Минобороны России

Ранее начальник артиллерии отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса с позывным Барс заявил, что ВСУ принуждали мирных жителей Курской области рыть им окопы. По его словам, к работам привлекали жителей, которые не успели своевременно выехать из зоны боевых действий в российском приграничье.

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