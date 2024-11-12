Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждали мирных жителей Курской области рыть им окопы. Об этом заявил начальник артиллерии отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса с позывным Барс, передает ТАСС.
«ВСУ использовали мирное население в качестве "копачей", заставляли помогать им копать траншеи», — рассказал российский военный.
По его словам, к работам привлекали жителей, которые не успели своевременно выехать из зоны боевых действий в российском приграничье.
Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее боец российской армии сообщал, что украинские войска ставят технику рядом с мирными жителями в российском регионе, используя их как живой щит.