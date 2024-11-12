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11:12, 12 ноября 2024Россия

Российский военный рассказал о принуждении мирных жителей рыть окопы ВСУ в Курской области

Российский военный заявил, что ВСУ принуждали жителей Курской области рыть окопы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждали мирных жителей Курской области рыть им окопы. Об этом заявил начальник артиллерии отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса с позывным Барс, передает ТАСС.

«ВСУ использовали мирное население в качестве "копачей", заставляли помогать им копать траншеи», — рассказал российский военный.

По его словам, к работам привлекали жителей, которые не успели своевременно выехать из зоны боевых действий в российском приграничье.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее боец российской армии сообщал, что украинские войска ставят технику рядом с мирными жителями в российском регионе, используя их как живой щит.

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