Российский военный заявил, что ВСУ принуждали жителей Курской области рыть окопы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждали мирных жителей Курской области рыть им окопы. Об этом заявил начальник артиллерии отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса с позывным Барс, передает ТАСС.

«ВСУ использовали мирное население в качестве "копачей", заставляли помогать им копать траншеи», — рассказал российский военный.

По его словам, к работам привлекали жителей, которые не успели своевременно выехать из зоны боевых действий в российском приграничье.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее боец российской армии сообщал, что украинские войска ставят технику рядом с мирными жителями в российском регионе, используя их как живой щит.