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16:48, 12 ноября 2024Бывший СССР

Подразделение ВСУ сдалось в плен армии России в полном составе

Народная милиция ДНР: подразделение ВСУ попало в плен в полном составе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделение 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало в плен армии России в полном составе. Об этом пишет Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Это произошло на кураховском направлении. Украинское подразделение попало в окружение Вооруженных сил (ВС) России. По позициям ВСУ было нанесено огневое поражение.

После массированной атаки подразделение 79-й бригады сдалось в плен в полном составе.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что ВСУ для службы вербуют тысячи заключенных. «Проводится работа по склонению находящихся в исправительных учреждениях региона заключенных к вступлению в ряды ВСУ», — рассказал он.

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