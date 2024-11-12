Подразделение ВСУ сдалось в плен армии России в полном составе

Народная милиция ДНР: подразделение ВСУ попало в плен в полном составе

Подразделение 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало в плен армии России в полном составе. Об этом пишет Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Это произошло на кураховском направлении. Украинское подразделение попало в окружение Вооруженных сил (ВС) России. По позициям ВСУ было нанесено огневое поражение.

После массированной атаки подразделение 79-й бригады сдалось в плен в полном составе.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что ВСУ для службы вербуют тысячи заключенных. «Проводится работа по склонению находящихся в исправительных учреждениях региона заключенных к вступлению в ряды ВСУ», — рассказал он.