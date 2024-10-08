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16:45, 8 октября 2024Бывший СССР

Отказ пленных военных ВСУ возвращаться на Украину объяснили

Военный эксперт Глазунов: пленные бойцы ВСУ не хотят на Украину из-за обмана

Фото: Reuters

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил отказ ряда пленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) возвращаться на родину в рамках обмена. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, что украинцы начали пересматривать свое отношение к происходящему на фронте.

Ранее стало известно, что разведчики-десантники ВСУ, которые попали в плен в Курской области, отказались от обмена.

«Украинцы начали понимать, что их обманывает, все понимают военное превосходство России. Все хотят выжить, поэтому и сдаются в плен. На Украине никто не верит в победу, только, может, жители с Западной Украины. Основная масса населения в это не верит и понимает, что их обманули», — заявил Глазунов.

До этого пленный украинский танкист Иван Золотарев рассказал, что командиры обманом и угрозами гонят солдат в Курскую область. Мужчина был мобилизован по пути на работу: к нему подъехала машина территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и забрала с собой.

По словам еще одного украинского военнопленного, руководство отправляло солдат в Курскую область прямо с полигонов. В его бригаду входили старики и больные люди. Он добавил, что в настоящее время на Украине отлавливают и отправляют в военкомат всех мужчин, за исключением студентов и тех, кто имеет бронь.

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      Варвара Кошечкина
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